1. Le film est basé sur un fait divers. Dans les années 1980, plusieurs dizaines d'hommes sont morts dans leur sommeil après avoir fait des cauchemars. Ils étaient pour la plupart des immigrés venus du Cambodge, présentant un défaut cardiaque. Le stress de leur arrivée récente aux États-Unis et les cauchemars déclenchaient un arrêt cardiaque. Le réalisateur, Wes Craven, a lu des articles traitant de ce problème et il a eu l'idée d'un tueur en série qui poursuit ses victimes pendant leur sommeil

2. Les rayures rouges et vertes du pull de Freddy Krueger ont été choisies par Craven après qu'il a lu dans une revue scientifique qu'elles étaient les couleurs les plus dissonantes que la rétine humaine pouvait détecter.

3. Krueger a été en partie inspiré par un homme qui faisait peur à Craven quand il était enfant. L'homme était ivre et déambulait sur la rue des Craven, portant un chapeau qui ressemblait à celui de Freddy Krueger. Il a réveillé Wes, et lorsque ce dernier est allé à la fenêtre, l'homme l'a regardé fixement. Craven était tellement terrifié qu'il a couru pour réveiller son frère.

4. Freddy Krueger doit son nom à la brute de l'école de Craven, Fred Krueger.

5. L' intérêt de Craven pour l'horreur a été en partie inspiré par un épisode de son enfance où il a tué un rat avec un arc et une flèche. L'animal a laissé échapper un cri terrifiant, mais il n'est pas mort. Craven a donc dû l'achever. Une expérience qui a traumatisé le réalisateur.

6. L'acteur choisi pour jouer le médecin légiste dans le film a recommandé l'un de ses amis, qui était un musicien qui jouait dans un groupe de rockabilly, pour le rôle du copain de Nancy, Glen. Ce type s'appelait Johnny Depp.

7. Le film vaut à Depp sa première apparition au cinéma. La scène de sa mort a impliqué de renverser environ 2 000 litres de faux sang dans une chambre qui était à l'envers et ne cessait de tourner.

8. Craven se souvenait que Depp, qui n'avait que 21 ans, donnait l'impression de ne pas s'être douché, et que ses doigts étaient tachés de jaune à cause de la nicotine. Il l'a décrit comme quelqu'un de «graisseux, pâle et maladif».

9. Charlie Sheen avait été choisi initialement pour le rôle de Glen, mais ils n'avaient pas les moyens de payer les 3 000 dollars par semaine.

10. La fontaine de sang a fini par atteindre l'installation électrique, et a causé une coupure de courant sur le tournage.

11. Le faux sang était fait d'eau et de sirop de maïs, et a détruit plusieurs caméras.

12. Les réalisateurs ont ralenti la voix de Freddy Krueger, joué par Robert Englund, pour la rendre plus effrayante.

13. Englund est un acteur de théâtre, réputé doux et charmant dans la vraie vie.

14. Les Griffes de la nuit a été tourné sur une scène utilisée pour la série «I Love Lucy».

15. Il y avait trois versions différentes du gant à lames de Freddy – une en balsa, une en caoutchouc, et une vraie, faite de couteaux de poisson appelée «le gant du héros», qui était vraiment coupante.

16. À chaque fois que quelqu'un mettait le gant, il se blessait.

17. Le gant était tellement lourd qu'il faisait tomber l'épaule de Robert Englund, qui a décidé d'en jouer pour en faire le style de Freddy.

18. L'apparence de Freddy a en partie été inspirée par le personnage principal d'une série de romans pulp des années 1930 appelé L'Ombre.

19. Le maquillage de Freddy prenait environ 3 h 30 tous les jours.

20. Englund portait le maquillage – qui couvrait toute sa peau – 12 à 15 heures par jour.

21. Un jour, l'équipe est allée manger dans un restaurant thaïlandais non loin du lieu de tournage avec Englund qui portait encore le maquillage complet de Freddy. Le serveur a eu tellement peur qu'il a fait tomber le plateau et qu'il est sorti en courant du restaurant.

22. Elm Street est le nom de la rue où le président américain John F. Kennedy a été assassiné. Dans une interview, Craven estime que c'est la rue «où l'innocence s'est arrêtée».

23. Pour réaliser la scène de la mort de Tina, un plateau de tournage rotatif a été utilisé. Il s'agit du même inspiré par le plateau de tournage que pour le film Mariage royal, avec Fred Astaire, où ce dernier danse sur les murs.

24. Amanda Wyss, qui jouait Tina, a eu le vertige en tournant dans la chambre rotative.

25. Wyss affirme être terrorisé à 75 % lors de la scène de sa mort.

26. Pour la scène où Tina traque Nancy dans un sac mortuaire, Wyss était enfermée dans un vrai sac mortuaire que l'équipe avait récupéré à la morgue du coin, et elle a dit que c'était terrifiant.

27. Jsu Garcia, l'acteur qui jouait Rod Lane, était accro à l'héroïne et vivait dans la rue lorsqu'il a été pris dans le casting du film. Il sniffait de la drogue dans les toilettes du tournage, et il était défoncé pour la scène de la prison.

28. Les escaliers dans la scène des «escaliers collants» étaient couverts de porridge.



29. Le film a récolté 24 millions de dollars.

30. La mère de Craven n'a jamais regardé ses films avant d'avoir plus de 80 ans. Elle lui demandait souvent pourquoi il ne faisait pas de jolis films.