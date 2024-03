Rediffusions Twitch :

Début du live dans 5min.Je fais l'intro et le chapitre 1 (sur 5), la suite ce soir. Je viens de terminer Rise of the Ronin en 20/25h je dirais, pas difficile du tout, j'ai du mourir une vingtaine de fois sauf une ou deux missions vers la fin un peu galère. Une fois South Park terminé, j'attaque Dragon's Dogma 2 Samedi soir ou lundi