Salut à tous !J'aurai besoin de votre force pour un event concernant Honkai : Starrail.Il me faudrait quelques viewers sur Twitch ( 5 viewers simultanés pendant au moins 1 minute et ce sur les 20 prochains jours) mais comme je suis nouveau sur Twitch, disons que c'est compliqué à atteindre. Voici mon compte si ça vous intéresse :Abbes_AymenSachant que je stream aussi sur Genshin Impact. Je suis vraiment à fond sur ces 2 jeux depuis leur sortie donc si vous avez, au passage, besoin de conseils, n'hésitez pas!Genshin UID : 710314256Star Rail UID : 700694359Bonne soirée et merci pour votre temps