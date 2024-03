de ces 10 derniers jours ...La vente dont je suis fier : Ma Canon GTX MARK 2 achetée ya 3ans et demi 370€. Revendu 590€ (le prix du marché a explosé). Pourquoi je l'ai vendu ? Je vais filmer avec un smartphone maintenant, je vais acheter le Galaxy S24 Ultra 512gb (1500€) à la fin de l'été, fin aout donc, ma femme récupérera mon iphone 13 mdr.Du coup, les 590€ ça sera pour la moitié du prix du billet d'avion pour le Japon, j'y retourne en 2025 je vais acheter mes billets en fin d'année, vers Septembre.FF VII acheté 60€ revendu 55€Pour les achats : Vita Oled 256gb 120€ / South Park 21€ / Dragon's Dogma 2 45€ et Ronin 62€Les montres, c'est des cadeaux, 33ans ya quelques jours, ça pique. Mi Band 8 et Diesel (valeur diesel 259€ mais acheté moins cher) pour moi et Xiaomi Redmi Watch 4 pour ma femmeOn découvrira en live South Park et Dragon's Dogma 2 demain ensemble ! Je les ai reçu aujourd'hui.