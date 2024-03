En jouant à FF7 rebirth je ne peux que penser au tres décrié FF13.

Des indicateurs bleus pour les actions pouvant être effectués sur le chemin (car les joueurs ne peuvent pas seuls comprendre qu'une echelle, on peut y monter) et le jeu en couloir avec des zones plutot grande de liberté où on y effectue des quetes annexes.

Car oui pour ceux qui ne sont pas allez loin dans FF13, au bout d'un moment on sort de cocoon et on arrive dans une tres grande plaine où l'on peut chasser etc...

Si on rajoute à cela le système de "choc" des ennemis voir les "metiers" des personnages, on est dans une version améliorée de ff13 avec des skins de ff7.

Le système de combat n'est plus en "zone" mais peut aussi faire penser à lightning return.

Les invocations qui ne sont pas utilisables quand on veut, sans parler du petit oiseau jaune qui s'interesse à barret (bonjour zazh).

On peut donc se poser plusieurs questions :

Est ce que c'est l'enrobage FF7 qui rend le jeu merveilleux aux yeux de certains ?

Est ce que ff13 etait juste trop en avance sur son temps et les joueurs n'etaient pas prets à un tel changement alors que depuis ff15 et 16, beaucoup se sont habitués aux gros changements ?

Est ce que c'est les voix anglaises catastrophiques (comme souvent) qui ont nuis gravement à l'expérience du 13 ? (Ca a ete mon cas j'ai vraiment redevouvert le jeu en japonais sur pc).

Ou est ce qu'il n'y a pas une mauvaise foie dingue à propos de FF13 ?