"Les perspectives internes de Sony sont très négatives à l'égard de Bungie en ce moment. Il est considéré comme un investissement raté et les stratégies discutées tournent autour de la récupération des pertes.



D'une manière générale, Sony est très mécontent de la direction de Bungie. Ils n'ont pas été en mesure d'encadrer avec succès les équipes de Sony et si Lightfall a atteint ses objectifs de revenus internes, tous les objectifs ont depuis été manqués en raison d'un effondrement de plus en plus important. Les dirigeants de Bungie retardent régulièrement les réunions avec les dirigeants de Sony, sachant que le prochain calendrier pourrait prendre des mois.



L'acquisition devrait permettre à Sony de faire de Destiny un jeu plus rentable. Les dirigeants de Sony veulent entretenir le jeu et comprennent qu'une monétisation plus agressive ne serait pas saine. Toutefois, le modèle de monétisation sera modifié, car le modèle actuel est jugé trop confus. Si les dirigeants japonais parviennent à leurs fins, les équipes des futurs titres seront détruites et reformées".

Playstation prend le contrôle intégralede Bungie.Aztecross, créateur de contenu pour Destiny 2, a reçu un email anonyme concernant les tensions entre Bungie et Sony.