Bonjour à tous,



Cette semaine, après avoir terminé Like a dragon 8 et (enfin) Persona 3 reload (la fin est quand même bien longue quand on n'a presque déjà tout fait, on s'ennuie), je me suis lancé sur FF7 Rebirth.



Et là je me suis dit "le jeu est top" MAIS "comme pour FF16, apparemment ceux chargé des quêtes annexes chez SE n'ont pas compris le concept d'une quête annexe".



Car oui apparemment, ce n'est pas réservé à SE, proposer des quêtes annexes de qualité n'est pas une chose aisée !



Il y a beaucoup de jeux où celles ci ressemblent plus à du remplissage qu'à une vraie proposition de contenu supplémentaire.



Prenons un jeu considéré comme un top : Zelda Breath of the wild. Il y a beaucoup de quêtes annexes de grande qualité et d'autres qui ne sont que là pour les jusqu'au-boutistes comme celle où il faut rassembler tous les petits cacas dorés (donnés par les kokiris). Cette quêtes est elle nécessaire, apporte t'elle vraiment un plus ? Hormis pour le trip bof... (comme les plumes dans Assassin's creed) mais comme ce n'est qu'une quête parmi une tonne, ça passe.



Le problème c'est quand les quêtes annexes ne sont pratiquement que ça. Sans parler du rythme parfois catastrophique de la mise en scène de ces quêtes annexes (comment ne pas repenser à FF16 là, qui a carrément rendu obligatoire des quêtes clairement annexes dans son scénario principal, surement pour augmenter la durée).



Autres exemples, positifs pour le coup, les quêtes annexes d'un Baldur's gate 2, d'un Kotor ou même dans Xenoblade chronicles 3.

Je vais m'attarder sur le dernier, une grande partie des quêtes annexes de ce jeu permettent de développer un personnage qui pourra ensuite nous rejoindre et de débloquer son job pour les autres personnages. Il y a un réel intérêt en terme de gameplay et de scénario d'effectuer ces quêtes.



Je ne cites pas Witcher 3 ou Cyberpunk car c'est une évidence que là ,CD projekt, maitrise parfaitement le concept de quête annexe.



Pour revenir à FF7 Rebirth, on a l'impression que le but des développeurs était d'augmenter artificiellement la durée de vie en ne proposant pas quelque chose de très intéressant, voir de louper.

Car pour certains, éviter toute ces quêtes ou se forcer à les faire pour obtenir des objets et invocations, ça gâche l'expérience. C'est mon cas, même si les invocations servent pas à grand chose, ne pas les récupérer pour ne pas endurer les quêtes loupées du personnage loupé Chadley, ça m'embête.



Et pour vous, est ce qu'avoir des quêtes annexes est une vrai nécessité ou vous préférez un scenario principal maitrisé de bout en bout ?

Est ce qu'un jeu qui en propose vous fera plus passer à la caisse qu'un jeu qui n'en propose pas ?



Quand on compare avec les anciens FF, les quêtes annexes étaient quasi inexistantes ou vraiment anecdotiques à la limite du "secret".



J'ai l'impression que parfois ces quêtes font parti du "cahier des charges" d'un jeu moderne (comme le monde ouvert) mais pas intégrées a concept de base du jeu.