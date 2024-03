: c'est fait Barrera pour avoir dénoncé le holocauste en cours. (respect): a quitté l’aventure officiellement pour des questions de disponibilité(mais vu le timing et son rôle dans le film c'était a l'évidence pour soutenir sa collègue)Et cerise sur le gâteau de la poisse, le réalisateura claqué la porte !!!Prévisible, Neve Campbell revientSur son insta:Content de la revoir, surtout de la manière ça c'est passé pour elle avec le dernier film. Belle revanche MAIS:Le petit ami, la belle mère , le demi frère, la cousine, le fan taré...ils vont inventé quoi cette foisA part faire d'elle enfin une tueuse... on a LARGEMENT fait le tour avec le persso de Sidney. Et surtout Kevin Williamson c'est Scream 1 mais surtout Scream 2 et 4ça sent le réchauffé, surtout depuis que un des prota nous a quitté dans le 5.Je vois bien une histoire ou c'est elle la tueuse et a buté les persso de Barrera et Ortega