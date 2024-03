ça reste cher ....100€ max c'était raisonnableje viens d'acheter une PS VITA OLED SD2VITA 256GB (Henkaku 3.65) avec housse de rangement + coque de protection + protection pour les joysticks + verre trempé + chargeur et batterie, le tout en très bon état ! Pas de jeu physique, ni de boite, dommage ! Au moins, tout est déjà prêt à l'emploi ! Vivement que je la reçois Vendredi (j'avais la vita à l'époque en 2011 / 2012 je crois de mémoire, uncharted etc ...) ça date !120€ (+10€ de frais vinted / port) ça pique un peu ...mais je me suis rattrapé avec la vente de ma Playstation Portal acheté 145€ à sa sortie (merci le bon d'achat de 75€) au lieu de 220 et donc revendu à l'instant en même pas une heure pour 170€