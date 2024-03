Né de l'accouplement d'un seul et même dieu, il a été maudit à rester un enfant toute sa vie, et devant l'incapacité à la volonté suprême de guérir sa grande sœur elle aussi maudite par la putréfaction écarlate Miquella à décidé de tracer sa propre voie et partis au nord de l'entre-terre pour créer son propre royaume, et son propre arbre.



Petite point lore pour comprendre tout ça, l'Erdtree (l'arbre d'or du jeu) est né à l'arrivée de la volonté suprême. Avant que celle-ci ne pointe le bout de son nez (via la comète de la bête d'Elden personnification de la volonté suprême), il y avait le creuset original, un premier arbre, mais n'atteignait pas la perfection alchimique qui est représentée par "l'or" ce qui arriva une fois que la comète percuta le creuset et ce nourrissant de celui-ci, pour atteindre la perfection alchimique et ainsi étendre son influence, et dictant ses propres lois (c'est aussi pour ça que le nom de la religion est "L'ordre d'or")



Mais alors pourquoi Miquella était il l'empyréen le plus craint de tout l'entre-terre ? Car il était un génie, créant lui-même ses propres magies, empêchant la propagation de la putréfaction écarlate pour sa sœur, était bon avec les gens reniés par l'ordre d'or, et surtout, il avait trouvé comment atteindre la perfection alchimique sans l'aide de divinité extérieure, ainsi que d'avoir donc de créer aussi des nouvelles règles dans le monde sans Dieu.



Malheureusement, il ne put jamais finir le processus, enlevé par Mogh.



Alors que Miquella était endormis dans son cocon pour faire grandir l'arbre, il fut enlevé par se gros de porc de Mogh afin de devenir son mari et de devenir la prochaine divinité :

Cependant la ou le doute persiste sur le fait que ce soit Miquella c'est qu'il est plus moins laissé pour mort par Mogh :

Ce cocon et ce corps rachitique sont tout ce qu'il reste de ce pauvre garçon, cependant, il était aussi connu pour être St Trina (déesses des rêves), alors je sais, Miquella est un garçon, cependant de par son apparence, il était souvent confondu et pris pour une fille, ce qui créa sûrement la mésentente sur Sainte Trina qui avait de grandes capacités lié au rêve (difficile d'en savoir plus).



Connaissant FromSoftware il ne serait pas impossible que nous rentrions dans le rêve de Miquella, car il est en effet impossible vu son état à la fin jeu que le DLC se passe après la fin du jeu, et vu l'état de l'arbre sur l'artwork, il ne serait par contre-pas impossible que ce soit un flashback au début de la corruption du creuset originel par la comète de la volonté suprême.



Si c'est le cas alors ça ne peux pas être Miquella car il est né des centaines voir milliers d'année après cette événement, mais il ne serais pas impossible alors que ce sois alors Marika, la première empuréenne venu d'en dehors de l'entre terre.



L'artwork pourrait alors représenter Marika arrivant en Entre-Terre à l'arrivé de la volonté suprême, et deux petits détails qui font penser que ça pourrait être Marika, la première c'est qu'elle en amazone sur sa monture, position normalement réservée aux femmes, ce qui n'est pas le cas de Miquella et deuxième détail ce sont les bracelets autour des bras qui sont normalement portés par Marika

Quelle divinité aperçoit t on dans dans la bande annonce de Shadow of the Erdtree ?Iglou 38 (qui a écrit cet article et que je remercie) en a sa petite idée...Ce qui laisse envisager une forte probabilité du lieu où démarrera le DLC :