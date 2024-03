Le jeu arrivera en fin d'année et a été annoncé il y a environ 8 ans, pensez vous que ce jeu puisse avoir l'envergure d'un persona 6 ?

Il ne faut pas oublier que c'est la team derrière les personas qui bossent sur ce jeu depuis tres longtemps.

D'ailleurs il est censé s'agir d'un isekai mais cela a disparu dans la communication dernièrement. Peut etre des surprises à attendre ?

On est beaucoup à avoir remarqué la ressemblance entre le protagoniste du 3 et celui de métaphore.

La sortie du remake du 3 en debut d'année qui sera suivi en fin d'année par celle de Metaphor serait elle liée ?

Est il possible qu'il s'agisse du meme protagoniste qui aurait été envoyé dans ce monde d'heroic fantasy suite aux événements du 3 ? Sachant que "the answer" n'est pour le moment qu'une rumeurs et n'apparaissait deja pas dans le jeu psp.

La notion "isekai" me fait imaginer cette possibilité, peu probable certe, mais qui sait ?

FF7 nous a montré qu'on pouvait réécrire une histoire, est on à l'abri d'une (bonne?) surprise ?



Votre avis ?



Ps: si c'est juste pour faire un commentaire haineux et non argumenté, vous pouvez aussi simplement ignorer cet "article".