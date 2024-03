Bonjour à toutes et à tous,Ce n'est pas dans mes habitudes de poster un concours que l'on fait sur Twitter, mais vu qu'il s'agit d'un partenariat concernant notamment. Pour être honnête je trouverais plus logique qu'une ou un fan de la série remporte un des 3 magnifiques Diorama, et non pas juste un compte qui ne fait que participer à des concours h24 quel qu'ils soient. Allez c'est parti, si ca ne convient pas à la modération, vous pouvez bien sur supprimer cet article.Pour participer c'est ici : https://twitter.com/MaGMovieandGame/status/1764697921625137175