Microsoft Général

Notre deuxième Xbox Partner Preview arrive avec environ 30 minutes d'informations et de mises à jour en continu et sans fioritures sur des jeux inédits et passionnants de nos partenaires studios du monde entier. Nous partageons des mises à jour sur Kunitsu-Gami : Path of the Goddess, The First Berserker : Khazan, Tales of Kenzera : Zau, et bien plus encore.

Je viens de le voir apparaître dans mon fil d'actu sur X, voici le lien de la vidéo qui sera dispo le 6 Mars à 19h :