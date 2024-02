Mon cœur s’est serré. Parce qu’au lancement, nous visions 20 circuits, et bien qu’il y ait eu d’autres pistes sur lesquelles le développement avait commencé, il y avait quelques petites choses en place qui n’étaient pas à la hauteur de ce que nous voulions montrer aux joueurs.



J’ai dû apprendre le moteur, j’ai dû apprendre le workflow, j’ai dû créer le vista workflow, j’ai dû faire beaucoup de choses tout en étant le seul Terrain Artist, et c’était terrifiant.

Je me sens mal pour tous les collègues que je laisse derrière moi. C’est une main supplémentaire qu’ils n’ont pas, c’est tant de connaissances et de niches que j’ai découvertes dans le moteur qui ont disparu simplement parce que je n’avais pas le temps d’écrire la documentation, parce que je devais finir la piste, et ça craint

Le développement de Forza Motorsport n’a visiblement pas été un long fleuve tranquille. Si l’état global du jeu et ses nombreux manquements au lancement laissaient déjà entrevoir un certain malaise, une récente vidéo d’Adrian Campos, ex-développeur chez Turn10, vient appuyer encore un peu plus ce sentiment.En poste au sein du studio de juin 2022 à octobre 2023, Campos travaille en tant que Senior Environment Artist et s’occupe principalement de tout ce qui n’est pas sur les circuits du jeu, comme les rochers, les montagnes ou encore la vie en dehors des circuits.Comme beaucoup, il est embauché avec un contrat précaire et doit se plier à la règle du 18/6, qui stipule que les travailleurs contractuels de Microsoft sont limités à 18 mois d’emploi au sein du studio, et ne peuvent y revenir avant au moins six mois. Si la situation n’est pas idéale, il se dit qu’il pourra convaincre les dirigeants d’obtenir un contrat à temps plein par la suite.Il explique que les choses se déroulaient pour le mieux jusqu’au jour où il reçût un message d’un de ses collègues, lui indiquant qu’il quittait l’entreprise car il était arrivé au bout de son contrat. Pendant un temps, il se retrouve donc seul à devoir travailler sur tous les éléments environnementaux des circuits du jeu, car plusieurs de ses collègues doivent quitter l’entreprise :Alors qu’il espérait pouvoir travailler chez Turn10 à temps plein, Campos reçoit également une lettre lui indiquant que son contrat prend fin. Cela arrive en septembre, à quelques jours de la sortie du jeu prévu pour octobre. Il n’a donc aucun autre choix que de quitter l’entreprise :Il explique que perdre des artistes et des développeurs retarde les projets et réduit le moral des équipes. Dans le cas de Forza, le turnover était élevé et l’ensemble du processus de développement a été était « épuisant » et « précipité ».