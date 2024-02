Alors suite à ma vidéo de la semaine dernière où je parcourais différents top des meilleurs jeux des années 80, et où je n'étais pas forcément d'accord, j'ai décidé de vous donner mon TOP 10 des années 80, avec le très difficile exercice de ne choisir qu'un seul jeu par décennie.Difficile, mais pas impossible, même si forcément il aura fallu faire des choix plus que cornéliens ^^N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre top 10 s'il est différent du mien (et il le sera sûrement)