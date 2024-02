... ne dissimuleraient pas une réserve financière et militaire pour une GUERRE A GRANDE ECHELLE ?



Pas pour faire peur, mais la brutalité des licenciements, les taux d'intérêt à la hausse, les prix à la hausse, ça ne me dit rien qui vaille.



Tout est en pause.



Je me rappelle qu'aucun media ne parlait du covid, on ne prononçait même pas ce nom, mais ma boîte était incapable d'acheminer de la marchandise de Chine. On a caché aux français, de mai à décembre 2019, les causes. Certains cadres, ainsi que les transporteurs, savaient.

Ensuite personne n'osait imaginer être forcé à être vacciné quitte à perdre son travail.



Mais n'oublions pas les mots graves prononcés par le président Macron après les élections de mars : "nous sommes en guerre..." (contre le covid etc...). C'est le mandat de la guerre contre les français.



Peut-être qu'on nous endort une fois de plus avec ces meetings, ces conneries de reports, de non-dits.



Tout est possible.

moi - moi