Des sources d'Insider Gaming ont révélé que Respawn Entertainment développe un FPS Star Wars Mandalorian qui en est à ses premiers stades de développement.



Selon les sources, le jeu verra le joueur prendre le contrôle d'un chasseur de primes Mandalorien (on ne sait pas qui) à l'époque où l'Empire Galactique domine la galaxie. Votre travail, en tant que chasseur de primes, consiste à capturer des cibles mortes ou vivantes pour obtenir des récompenses en argent.



Comme l'a d'abord rapporté Jeff Grubb de VentureBeat, le jeu était dirigé par le directeur créatif de Respawn, Mohammad Alavi, qui a quitté le studio pour poursuivre sa prochaine aventure. Selon Grubb, qui n'a pas révélé qu'il s'agissait d'un jeu Star Wars à l'époque (mais l'a fait récemment), le jeu sera axé sur la "mobilité" et le "style" en tant que principes directeurs.



La grande mobilité du jeu a été rendue possible sur le plan scénaristique grâce au jetpack du Mandalorien, qui permet au joueur d'effectuer des courses horizontales, des sauts verticaux, des glissades (un peu comme les glissades sur les collines dans Apex Legends), et bien d'autres choses encore. Des sources ont décrit le jeu comme étant "très rapide" et récompensera donc les joueurs qui jouent dans ce style ; par exemple, la santé du joueur se régénérera principalement en fonction des meurtres successifs.



Comme on pouvait s'y attendre, le fait d'incarner un chasseur de primes mandalorien donne au joueur une grande variété d'armes et de gadgets, notamment une fusée de poignet, un grappin, une visière pour marquer les ennemis et les primes, et bien d'autres choses encore.



Il est entendu que le jeu ne sera pas un monde ouvert et qu'il comportera des niveaux linéaires se déroulant sur une variété de planètes différentes dans l'univers de Star Wars.

Bien que la date de sortie du jeu ne soit pas claire, il a été dit qu'il faudrait encore attendre un an ou deux, au minimum. On ne sait pas encore si le jeu proposera une expérience multijoueur ou non.