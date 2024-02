Salut,Je voulais vous donner mon ressenti sur ce "Like a Dragon 7".J'ai fait tous les Yakuza du 0 au 6.J'ai globalement adoré tous les opus, peut être un peu moins le 0 et le 5 (à cause de leur durée de vie trop longue à mon goùt).Cela fait 2 fois pendant ma partie mais le jeu me (re-)tombe un peu des mains...J'aime beaucoup le changement des combats en tour par tour.Les attaques sont bien funs.Les combats temps réel n'étaient, je trouve, pas le point fort des Yakuza.Je joue à Yakuza pour le scénario, les twists, les personnages...C'est over-the-top mais assumé et on y croit.Dans ce Yakuza 7, on sent qu'on est dans un "jeu" à cause des personnages, avec ce coté tour par tour et avec certaines situations trop loufoques.Je trouve que le scénario est vraiment son point faible (sauf toute la partie d'histoire/flashback avec le patriarche Arakawa, qui est excellente).Au départ nos compagnons civils (non-yakuza) nous suivent pour un motif qui parait plausible.Mais à la moitié du jeu : ils nous suivent partout pour castagner le plus gros clan de mafieux du japon.Ça n'a pas vraiment de sens... et ça me sort un peu du jeu.Il y a également des longueurs :Chapitre 12 il me semble, quand il faut farmer 3 millions de yens... ou contre le boss du chapitre 12, bin 15 niveaux de plus que nous ?! J'ai du farmé des niveaux pendant 3-4h......Je trouvais que le 6 concluait parfaitement la série.On avait dit au revoir à Kiryu.Mais il faut toujours des suites......Ne me spoilez pas la fin SVP, je suis au début du chapitre 14 sur 15.Je vais faire une pause et j'essayerais d'y revenir..J'ai vu que Yakuza "Like a Dragon" 8 avait une durée de vie quasi-2x plus longue que le 7?!?Ça ne me motive pas trop ...Bref,Bonne journée