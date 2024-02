On savait que Microsoft avait licencié 40% du personnel du studio.Maintenant le studio va officiellement fermer :En espérant que ces devs restant déménageront dans un autre studio, fusionneront avec un autre studio ABK...

Les licenciements à Novato, au 4 Hamilton Landing, correspondent à l'adresse du studio de jeux et du créateur de "Skylanders" Toys for Bob, qui a été racheté par Activision en 2005. L'établissement fermera également ses portes, selon une déclaration de l'État.

posted the 02/07/2024 at 10:09 PM by jenicris