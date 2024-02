On dit souvent qu'il y a le top japon et le reste du monde.

Mais au royaume uni, ils ont egalement leur top assez special.

Par exemple, "l'echec" suicide squad y est premier:



1. Suicide Squad: Kill the Justice League

2. Persona 3 Reload

3. Tekken 8

4. Super Mario Bros. Wonder

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. EA Sports FC 24

7. Hogwarts Legacy

8. Mortal Kombat 1

9. Call of Duty: Modern Warfare 3

10. Grand Theft Auto V