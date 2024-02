Oui Microsoft, merci, merci de nous avoir montré tout ce qu'il ne faut pas faire !



Sortir une console avec pas mal de jeu qui vient bousculer sur le moment, puis une seconde appellee xbox 2, ah non xbox 360 (?!) pardon.

Là encore, une vraie proposition de jeux qui donnaient envie d'avoir cette console et sa concurrente.

Puis face à la PlayStation 3, voici qu'arrive la xbox 3 ? Ah non xbox 360 2 ? Ah non xbox One (wtf ?!). Donc la première xbox ? Mais c'etait pas celle d'avant ? Bref grace à elle on a connu.... bah pas grand chose hormis la déception et le passage dans l'autre "camp" à force de voir les autres s'amuser et de ne trouver strictement personne avec cette console donc de ne pas pouvoir au moins jouer à des jeux multi en ligne avec les potes.

Puis arriva la xbox one serie s/x (mais serieux qui est le debile qui choisi les noms dans cette boite ???!) et là : rien, rien et rien.

Hormis une console qui ressemble à une tour de pc et qui nous faire nous dire "bah autant prendre un pc".



Bref nintendo a fait la wii U qui a planté aupres du grand public car le nom prêtait à confusion. Xbox a decidé de ne pas tirer de leçon des expériences des autres...



Quand depuis plusieurs années on ne parle de nous que pour de rumeurs ou des vraies rachats et jamais pour des jeux, ca sent forcément le sapin.



Merci Phil Spencer d'etre un incompétent en veste en cuir qui permet aujourd'hui que le jeu video paraisse plus en crise que jamais.



On vous aime les gars ! Changez rien ! Mais si vous pouviez retourner jouer avec des flingues ou faire les cowboys comme le font si bien les Americains et laissez vos gros dollars dans vos banques au lieu de detruire un secteur ca serait pas plus mal. Ah et si vous pouviez aussi laisser tranquille le foot européen par la même occasion...





RIP XBOX tu auras ete la fille sexy qui au final vieilli tellement mal qu'on en oublie le debut de la relation.