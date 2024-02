via un partage de compte pour Helldivers 2 qui sorte le 8 février au prix de 39,99€ en démat, je demande 17€ via paypal entre amis (pas de frais). Un membre digne de confiance ^^Je créerai un nouveau compte FR et j'acheterai le jeu sur le PSN FR. La personne qui achetera le jeu pourra jouer sur son compte personnel, moi je jouerai avec le compte nouvellement créé.Pour en revenir à Spider Man, ça se passe ici (37€ hors fdp) :Si la même personne souhaite acheter Helldivers 2 également, je lâche Spider Man pour 35€ hors fdpPS : il faut un abo PS+ pour y jouer