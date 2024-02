La mise à jour de l'anniversaire de Hi-Fi Rush contient des texture de t-shirt exclusives PS5 et Switch dans les fichiers du jeuLa dernière mise à jour propose des t-shirts uniques pour chaque plateforme."I'm here baby!" = PS5 (bleue, 'I'm on PS too!')"Rock out! Anywhere" = Switch (rouge, portable system can be played anywhere)Pour référence, voici ce que certains des autres sont censés être :"Shadow Dropped" = Xbox"This is simply u̶n̶r̶e̶a̶l̶ epic!" = Epic Games Store"Be positive* Overwhelmingly" = SteamGematsu confirme.