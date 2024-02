Après l'échec de la VITA, on pensait que Sony s'était défénitivement retirée du marché portable, mais apparemment les temps ont changé, le succès incontestable de la nintendo Switch, mais également le succès inatendu de la Steam Deck et ses semblables ont changé la donne, et cette fois ci vu les spécifications de la console (Processeur x86 AMD 18 CU, pas question d'ARM pour maintenir une compatibilité native) sony a bien pris la décision de ne pas sortir une console à part mais une console complètement compatible avec la ludithèque PS4 mais également PS5 actuelle, le projet n'est qu'à ses débuts avec une sortie potentielle en 2 ans voire plus et pourrait même faire partie d'une éventuelle sortie concomitante avec la PS6.