Un petit vide grenier à bas prix !Je vends pas mal de chose, tout se passe ici :Manette Hori Ps4 8€ hors fdpXiaomi Mi 9 64go bleu très bon etat + 2 coques + 2 verres trempés : 75€ (éventuellement faire un envoi, prévoir 3/4€ de plus)Astro A50 Gen 2 avec Mixamp Tx : 35€ hors fdp (VENDU)Trépied JOBY GorillaPod 3K PRO : 17€ hors fdpLot musiques concert kpop jpop ost drama : 20€ hors fdpPlaystation classic modifiée très bon état avec 2 manettes et 76 jeux et sacoche de transport : 45€ hors fdpun peu HS ici mais on s'est jamais ... Babyphone camera ghb + support bras ghb : 25€ hors fdpPS : je vais également vendre Spider Man 2 (PS5) : 35€ hors fdp (envoi +3€) une fois terminée en février, d'ici 3 semaines, avant la fin du mois en tout cas.Le reste des mes annonces, c'est vendu ! Tout se passe sur LBC (et merci de bien lire les annonces). Si ce n'est pas indiqué "Achat en cours" c'est que c'est dispo, donc vous pouvez payer directement et je vous contacterai sur LBC en MP. Merci