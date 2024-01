Selon Jez Corden, les rumeurs selon lesquelles Xbox sortirait certains de ses jeux sur d'autres plateformes sont vraies «"Je dirai que c'est bel et bien en train de se produire, donc tous ceux qui ont de l'espoir ou qui se mentent à eux-mêmes en se disant que Xbox n'est pas en train de faire ça. C'est en train de se produire. Ce n'est pas tous les jeux, il y aura des jeux sélectionnés bien sûr, mais c'est en train de se produire et d'autres sociétés le feront aussi"..

posted the 01/27/2024 at 08:27 PM by negan