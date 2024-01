Morceau choisi d'un article de presse :



Dans les équipes de Nintendo France, l’heure est à l’optimisme après une année 2023 réussie. Bien que lancée en 2017, sa console, la Switch, continue à connaître un net succès, a-t-on appris, lundi 22 janvier. Avec 855 000 unités vendues sur l’exercice, la marque japonaise revendique désormais un parc installé de 8 millions de machines.



« Cela dépasse nos attentes », confie Philippe Lavoué, directeur général de la marque pour la France, qui souligne que cette performance dépasse de loin celle de la Wii (6,3 millions en France, 100 millions dans le monde). « On se disait pourtant qu’il serait difficile de faire mieux », poursuit M. Lavoué.



Du côté des jeux, les voyants sont également largement au vert, puisque le groupe de Kyoto revendique 55 % des ventes physiques dans l’Hexagone. Selon un classement établi par le cabinet GFK, Nintendo monopolise le trio de tête des jeux physiques les plus vendus en France en 2023, avec deux sorties récentes − The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (920 000 exemplaires écoulés) et Super Mario Bros Wonder (750 000) − ainsi qu’un classique aussi vieux que la console : Mario Kart 8 Deluxe (385 000).



Symbole de la force des licences qu’a réussi à développer le groupe de Kyoto − et dont il conserve l’exclusivité pour sa console −, 2023 a aussi été l’année du succès de Super Mario Bros, que les spectateurs ont hissé en tête de la liste des films les plus vus en France (7 359 264 entrées).

Autre témoignage du succès de cette stratégie, la longévité du succès commercial des jeux de Nintendo. Le précédent opus de Zelda, lancé en 2017, figure encore dans le top 20 des jeux les plus vendus dans le pays. Ces licences sont par ailleurs déclinées en produits dérivés et même en parcs d’attractions au Japon, aux Etats-Unis et bientôt à Singapour.



Nintendo a aussi pu profiter du succès de sa console pour attirer toujours plus d’éditeurs tiers. Ainsi, près de la moitié des 214 millions de jeux vendus sur Switch dans le monde en 2023 n’ont pas été développés par la firme nippone. Un développement logique, pour M. Lavoué : « On a progressé dans notre attractivité auprès des éditeurs tiers, des plus gros jusqu’aux indépendants, mais, surtout, ces derniers auraient tort de ne pas profiter d’une base installée de plus de 130 millions de Switch dans le monde. »



Après l’échec de la Wii U (13,5 millions d’exemplaires écoulés entre 2012 et 2017), Nintendo misait gros avec le lancement de la Switch, d’autant qu’il osait un concept de modèle hybride, entre console de salon et console portable. Mais le succès a été immédiatement au rendez-vous. Pour entretenir la flamme des consommateurs, deux nouveaux modèles ont été lancés : la Switch Lite, moins chère mais uniquement dévolue à la mobilité, et la Switch Oled, une version premium du modèle original.

Ces dernières semaines, la presse spécialisée dans le jeu vidéo alimente la chronique de la sortie prochaine d’une nouvelle génération de console, la Switch 2, ce que se refusent à commenter les officiels de la marque. Même si le chiffre des ventes reste très correct en France, celles-ci n’ont pas moins reculé de 13 % entre 2022 et 2023. Nintendo le sait : il ne pourra pas se reposer indéfiniment sur le succès de la Switch.