Pour les aficionados de jeux physiques qui doivent être nombreux sur Gamekyo, je propose une soixantaine de jeux PS4 en parfait état dont de belles pièces.Il y en a 33 pour le moment en ligne, je poste les jeux restant ce soir donc si certains sont intéressés, par mp.Assez étonné du prix de certains jeux comme Journey Collector's Edition, Gravity Rush (60 euros) ou Rez Infinite (100-120 euros), surement des tirages physiques assez faibles (j'ose même pas imaginer les prix dans 5-10 ans).Note : faites pas attention au prix pour certains, j'ai du poster vite et me baser sur les annonces "comme neuf" en mettant légèrement moins cher.

posted the 01/22/2024 at 01:37 PM by sussudio