Il s'agit d'une information qui a circulé dans un discord dont je fais partie et qui n'a pas forcément été reprise par la communauté Xbox.La personne avait raison sur Indiana Jones, et corrobore un peu plus le truc multiplateforme de la Xbox, mais l'aspect le plus intriguant était sur le hardware où le poste semble faire allusion au fait que les consoles Xbox next-gen s'apparenteront à un partenariat comme les contrôleurs 3rd party où d'autres fabricants feront le hardware qui peut faire tourner les jeux Xbox.Cela ouvre de nombreuses possibilités, comme des configurations très différentes (à la fois puissantes et faibles), mais cela augmentera également le coût car les fabricants tiers ne vendront pas le matériel à perte.Alors, qu'en pense Gamekyo ? Personnellement, je suis un peu partagé, je sais que Microsoft fait beaucoup de pertes pour vendre les séries S/X, mais j'ai toujours pensé qu'ils construiraient une autre Xbox. Cette rumeur donne également une perspective différente des fuites de la FTC, selon lesquelles la Xbox visait une sorte d'hybride ARM+Cloud pour la prochaine génération. Est-ce que c'était leur plan depuis le début ?Pour que les tiers vendent différents types de consoles qui peuvent faire tourner leurs jeux, pendant ce temps, ils se concentreront uniquement sur le développement de logiciels sur de multiples plateformes, tout en poussant le Cloud comme leur matériel propriétaire pour la prochaine génération de Xbox.