J'ai écrit "Karaoké", car c'est un mot assez "évocateur" qui est plutôt appliqué à des chansons, mais en fait, je voulais parler d'un truc amusant que s'en rapproche et qui pourrez vous faire passer des soirées sympa pour les fans "d'anime", c'est la "Bande rythmo" ça sert pour faire les doublages.(Tout le truc c'est que la traite verticale noire correspond à ce que vous devez dire à ce moment précis, le mieux c'est d'avoir le texte à l'avance pour le lire et après se lancer).Autre exempleSi ça vous plait, il existe aussi des extraits d'anime de Disney ect vous avez juste à taper "Bande rythmo"Deux liens que je recommande sur you tube : Romandub et Jade is Recording