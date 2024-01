- APU Ryzen 5 2400GE (4c/8t, 3,2 ghz, 3,8 Ghz en mode Boost, TDP 35 watts)/Radeon™ RX Vega 11 Graphics- Socket AM4 compatible Ryzen 7 et 9 avec des APU de la gamme GE (tous avec un TDP de 35 watts) qui vont jusqu'à 8c/16t)On en trouve sur Ebay avec 8 Go DDR4 et SSD 240 go pour 130 à 150 euros. Personnellement j'hésite à m'en offrir un juste pour le fun de faire du bench.Il fait tout tourner jusqu'à la PS3, Xbox 360 et Wii U.Déjà si j'en obtient un c'est :- Installation de Proxmox VE- Machine virtuelle pour mes conteneurs Docker, Batocera, Windows, etcNiveau upgrade, comme indiqué plus haut, le socket AM4 est compatible avec les derniers processeur en date donc possible d'ajouter un Ryzen plus récent avec une partie graphique amélioré contrairement aux processeurs Intel qui ont des socket différents à chaque gen. Il faut juste que le TDP soit équivalent (35-45 watts) si vous avez une alimentation 65 watts.Voici une liste des APU Ryzen 5/7 compatibles avec le socket AM4 (même TDP, partie graphie Radeon Vega embarqué) de ce mini PC sachant que le Ryzen 5 Pro 2400GE est le moins puissant de la liste :- AMD Ryzen 5 2400GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%202400GE.html - AMD Ryzen 5 3400GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%203400GE.html - AMD Ryzen 5 4600GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%204600GE.html - AMD Ryzen 5 5600GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%205600GE.html - AMD Ryzen 5 PRO 2400GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%20PRO%202400GE.html - AMD Ryzen 5 PRO 3350GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%20PRO%203350GE.html - AMD Ryzen 5 PRO 3400GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%20PRO%203400GE.html - AMD Ryzen 5 PRO 4650GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%20PRO%204650GE.html - AMD Ryzen 5 PRO 4655GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%20PRO%204655GE.html - AMD Ryzen 5 PRO 5650GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%20PRO%205650GE.html - AMD Ryzen 7 4700GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%207%204700GE.html - AMD Ryzen 7 5700GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%207%205700GE.html - AMD Ryzen 7 PRO 4750G : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%207%20PRO%204750GE.html - AMD Ryzen 7 PRO 5750GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%207%20PRO%205750GE.html