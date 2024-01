Le film avec Sofia Boutella a souvent été comparé à Star Wars, ce n'est pas un hasard. Avant d'arriver sur Netflix, Rebel Moon était un film Star Wars avant le rachat de Lucasfilm par Disney. Disney a finalement décidé de ne pas aller plus loin avec Snyder qui a développé son film de science-fiction de son côté. Snyder est récemment revenu sur cette rencontre avec Lucasfilm et son envie de révolutionner Star Wars.Bon...le mec a ouvert un peu trop sa grande gueule (ça arrive) mais c'était aussi vu en sauveur de Star Wars pour finalement bien se faire Boutella par la critique et Boutella par les fans! Si globalement la dérniére trilogie Star Wars a déçue, Rebel Moon a prouvé qu'avec Snyder ça aurait été pireDu coup....merci Disney ??! Certains diront que c'est Snyder, attendons la version longue. Oui c'est vrai mais le cas Justice League était différent et je pense pas que la version longue va renouvelé quoi que ce soit du film.