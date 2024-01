Avinash Singh Rathore alias Agent Tiger a pris sa retraite. Sauver sa patrie a été sa motivation. Aujourd'hui, il se concentre sur sa famille. Mais quand le passé le rattrape et met en danger sa femme et son enfant, il va devoir repartir en guerre. Cette fois-ci, c'est une histoire personnelle.Dispo sur l'i*tv avec sub FR depuis quelques joursDurée : 2h35 (sortie au cinéma le 12/11/23)