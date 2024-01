La pire mise à jour de firmware jamais réalisée ou comment Sony a bousillé 15 ans de bonne volonté auprès des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres en supprimant la prise en charge de Linux sur sa console - une prise en charge qui a tout de même été rétablie.

PS : Désolé pour le doublon mais j'ai l'impression que certains ont manqué le lien de la traduction de l'article sur mon blog et ont juste lu le post tel quelJe vous conseille de le lire car d'un point de vue historique il retrace bien la relation entre Sony et les développeurs, du Net Yaroze à la PS3.À noter qu'ils se sont bien rattrapé avec la PS4 avec leur politique d'ouverture vers les indépendants et la facilité de développement (non abordé dans cet article).Bonne lecture!!!!