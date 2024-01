J'ai testé par curiosité le devil may cry sur android, et franchement j'ai jamais vu si peu de qualité dans un gacha game, et pourtant j'en ai fait des gacha game.Surtout avec une licence pareille.Capcom a vendu sa licence à un studio qui flingue la licence tout simplement, heureusement qu'on oubliera très vite cette honte.Les plus:-Une traduction francaise-Quelques musiques de DMC sympa à réécouter-Combats assez rapide et fluideLes moins:-Une arnaque sans nom niveau prix ( pack le plus cher à 1100e WTF)-Des promos bien mytho-Les 10 multi-invocations que tu ne peut avoir qu'en payant-Graphiquement moche comme sur ps2-La gueule de Dante-Pas de voix dans certains scènes-Un voice acting atroce quand y'en a-Un gameplay découpé à la serpe pour finir par 3 combos ridicules que tu spam en boucle-les dialogues ridicules au possible-La mise en scène atroce-l'animation d'un autre âge-buggé de partout-Pay to play (tellement peu de stamina que tu joues 15min et tu dois payer pour continuer)En résumé, il suffit d'1h de jeu pour se rendre compte que ce jeu n'est qu'un gigantesque scam.Et même si le jeu voulait arnaquer les joueurs fan de DMC, suffit de voir la gueule de Dante pour confirmer que vous en avez rien à faire du public, personne va mettre 1 centime dans ce jeu quand vous avez aucun respect pour Dante, que ca soit sa gueule avec ses cheveux collés sur son front ou sa personnalité à peine respecté, aucune punchline, aucun style rien de chez rien.Vidéo d'un streameur (spécialisé gacha) qui montre bien les défaillances du jeu (tête de Dante incluse dans la vidéo, plus je regarde plus j'en reviens pas de ce crachat à la gueule du héros de DMC)