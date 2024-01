La pire mise à jour de firmware jamais réalisée ou comment Sony a bousillé 15 ans de bonne volonté auprès des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres en supprimant la prise en charge de Linux sur sa console - une prise en charge qui a tout de même été rétablie.Aujourd'hui dans l'ennui : Au fur et à mesure que les entreprises innovent, elles suppriment inévitablement certaines choses. Dans le cas de la puce M1 d'Apple, elle a supprimé la possibilité de mettre à jour pratiquement n'importe quel appareil (j'en veux un). (Comme je l'ai écrit plus tôt cette année, le changement de Silicon d'Apple n'est pas son premier changement d'architecture CPU, mais son troisième, et les parallèles entre les transitions de PowerPC et d'Intel sont intéressants à observer en temps réel. Si Apple a été l'entreprise la plus influente à proposer des ordinateurs PowerPC à la vente, elle n'a techniquement pas été la plus importante, loin s'en faut. Le vainqueur est techniquement la Nintendo Wii, qui s'est vendue à plus de 100 millions d'exemplaires au cours de ses sept années d'existence sur le marché des consoles, tout en étant équipée d'une variante de la gamme de processeurs PowerPC G3 utilisée dans de nombreux Macs anciens. Comme je l'ai écrit dans mon article précédent sur Apple et PowerPC, les principaux concurrents de la Wii dans le domaine des jeux vidéo de salon à l'époque - la Xbox 360 et la PlayStation 3 - utilisaient également une architecture basée sur le PowerPC. La PlayStation 3, bien qu'elle n'ait pas battu la Nintendo Wii, a peut-être battu Apple en fabriquant la plateforme PowerPC la plus populaire destinée à un certain degré d'informatique générale... jusqu'à ce que Sony, sous la contrainte, jette cette couronne aux orties. Le Tedium d'aujourd'hui parle d'OtherOS, ou comment Sony a mis en colère les communautés Linux et de hackers.