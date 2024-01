Article issu du site sega mag :



"SEGA SAMMY a également annoncé la nomination de Shuji Utsumi en tant que Président/COO, et CEO de Sega Europe Ltd. et Sega of America Ltd. Celui-ci a passé une bonne partie de sa carrière chez SEGA, qu'il avait rejoint en 1996 en tant que Senior Vice President de SoA, après avoir passé deux ans à la tête de Sony, où il avait participé à la création de SCE et au lancement de la Playstation. Il avait ainsi pris part au lancement américain (réussi) de la Dreamcast et a supervisé des titres comme Sega GT et Samba de Amigo.



En 2000 il rejoint Disney Interactive Asia, puis co-fonde Q Entertainment aux côtés de Tetsuya Mizuguchi. Il revient chez SEGA en 2019 où il a occupé plusieurs postes de direction, le dernier en date étant celui de COO de Sega Co. Ltd. Il s'était récemment prononcé en faveur de sorties mondiales simultanées des jeux, du retour d'IP historiques - à condition qu'elles soient adaptées au marché actuel - et du développement de davantage de jeux AAA. C'est également lui qui s'était exprimé publiquement pour démentir les rumeurs de rachat par Microsoft après les leaks de l'été dernier."



Personnellement je vois un bonhomme qui n'a pris que des bonnes, voir tres bonnes, decisions dans la listé énoncée.



Ressortir des placards les anciennes grosses licences comme on l'a vu, ca sent tres bon.



Un retour intelligent de sega, un retour en force (esperons le) de level 5, nintendo au top etc... ca sent bon pour le jeux video japonais.

Sauf pour SE qui, hormis ff7 rebirth, ne proposera pas grand chose ou ca n'a pas ete annoncé.