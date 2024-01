Pour moi ça ne fait aucun doute. C'est pour cette année.



Pour une simple et bonne raison, la filiale de nintendo qui a fait la licence JRPG qui a déclassé Final Fantasy (même si elle s'est déclassée aussi un peu toute seule), aka Xenoblade Chronicles, avec ses 5 voir 6 jeux, ne donne aucune nouvelle sur les projets en cours.



Alors que Monolith soft, pour ceux qui ne sont pas informés, c'est loin de n'etre que Baiten Kaitos et Xenoblade Chronicles.



C'est du travail sur :



Zelda BOW

Zelda TOTK

Zelda skyward sword

Zelda triforce

Animal crossing new horizon

Animal crossing happy home designer

Animal crossing 3ds

Splatoon

Splatoon 2

Splaton 3

Pikmin 3 etc...



Et donc les merveilleux :



Xenoblade Chronicles

Xenoblade Chronicles X

Xenoblade Chronicles 2

Xenoblade Chronicles 2 - Torna

Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Chronicles 3 - DLC



Et c'est la première fois qu'ils ne communiquent pas sur leurs projets.



Pour moi ça ne signifie qu'une chose : des projets "secrets" en développement pour la sortie de la switch 2.



On en saura forcément plus cette année, je dirais vers Avril/Mai car une fois Princess peach sorti, il n'y a plus de cartouche de la part de nintendo sur switch.



Vous ne sentez pas l'arrivé de la switch avec un petit Inazuma Eleven Victory road en line up de départ ? Qui enchainera sur Fantasy life 2, Professeur layton et le prochain yokai watch comme au temps des énormes succès sur DS/3DS.



Level 5 qui retarde ses sorties, je ne pense pas que ça soit pour rien non plus.



RENDEZ VOUS FIN AVRIL.