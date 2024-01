Bonjour,



En imaginant que la switch 2 sorte cette année, connaissant nintendo ca ne peut pas etre une simple switch plus puissante. Il y aura forcément un concept supplémentaire. Par contre qu'est ce que ce sera ? Aucune idee.

Ils ne vont surement pas abandonner le concept des joy con, ni de la portabilité.

Peut être rajouter un écran depliable comme ca se fait sur les telephones samsung pour retrouver un système à la 3ds ? Mais dans de ce cas comment faire en docké ?



Bref tout ca pour arriver à mon sujet autre: quel jeu imaginez vous à la sortie ? Ou dans les 3/4 mois suivant (rappelons que pour la switch, il n'y avait "que" zelda BoW.



Je vois vien un remake de xenoblade chronicles x. Nouveau système (pas de manette à ecran) et graphismes modifies).



Et vous ?