gogrepo est un script Python qui va vous permettre de synchroniser en local tout les exécutables et mises à jours des jeux se trouvant sur votre compte GOG.Etant donné que les jeux GOG sont DRM-Free (donc non dépendants à un magasin) et que certains peuvent peser très lourd (comme The Witcher 3 par exemple), cela vous évitera d'avoir à systématiquement télécharger vos jeux à partir d'internet.Lien du tutoriel : https://retrohack.sussudio.ovh/retronas-stocker-jeux-local-gogrepo/