De nouveaux tutoriels sont en cours de rédaction sur le blog retrohack dont certains que je publierai sur Gamekyo.L'idée est de vous partager mes connaissances pour maintenir eh activités vos anciennes consoles de jeux mais aussi vous parler d'émulation, de ma configuration domestique et vous partager mes souvenirs sur des jeux marquants.Lien : https://retrohack.sussudio.ovh J'ai également mis en place un compte Instagram pour le blog. je vais partager mes trouvailles dans les vide greniers et magasins de rachat vente puis des story liés au retrogaming. Faut juste trouver le temps et la formule adéquate.[url]Lien : https://instagram.com/retrohacking[/url]Et puis pour ceux que l'informatique intéresse, j'en est trois en activité :Et voici ma boutique leboncoin où je vais mettre en vente les matériels remis en état parmes soins.Lien : https://www.leboncoin.fr/profil/f7052225-f831-4ce6-afe9-c2f36906047d/offres Heureux de vous retrouver