Salut les gameurz !Ça fait bien longtemps que je suis pas passé par ici, mais je me disais que ce que je propose pourrait intéresser quelqu'un d'entre vous.Voilà j'ai une place pour le concert symphonique d'Elden Ring qui aura lieu samedi prochain, le 13 janvier à 20h au palais des congrès à Paris.Je n'ai plus la possibilité de m'y rendre malheureusement...Rassurez-vous, je la revends au même prix qu'à l'achat (100E en catégorie 1).Donc si il y a des fans d'Elden Ring dans la salle, manifestez-vous(en MP pour la suite)Pour info, le paiement peut se faire via Paypal et j'envoie le e-billet par mail.Je passerais l'info si la place n'est plus disponible.PS : Si vous avez des personnes de votre entourage qui seraient tentés, faites passer le message