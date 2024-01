Shigueru Miyamoto parle de ses projets de retraite et de l'avenir de NintendoTôt ou tard, les figures les plus emblématiques de l'industrie du jeu vidéo finiront par quitter leur poste. Oui, cela signifie que Shigueru Miyamoto, le célèbre développeur de Nintendo, prendra lui aussi sa retraite un jour.Envisage-t-il de le faire à court terme ? La réponse est non, et Shigueru Miyamoto lui-même l'a clairement indiqué dans sa dernière interview avec The Guardian. Pour l'instant, il se préoccupe uniquement de savoir si l'entreprise est sur la bonne voie.Il faut penser aux choses dans cinq ans, alors je réfléchis aux personnes à qui je peux transmettre les choses."Plus qu'à la retraite, je pense au jour où je partirai", a déclaré le développeur de jeux vidéo. "En raison de l'époque dans laquelle nous vivons, il faut penser aux choses dans cinq ans, et je pense donc aux personnes à qui je peux transmettre les choses, au cas où quelque chose arriverait."Je suis très reconnaissant qu'il y ait autant d'énergie autour des projets sur lesquels j'ai travaillé. Ce sont des choses qui sont déjà sorties dans le monde... elles ont été cultivées par d'autres, d'autres personnes les ont nourries, les ont aidées à grandir, donc en ce sens, je ne me sens plus trop propriétaire d'elles", a ajouté Miyamoto.Ce n'est pas la première fois que l'on parle d'un éventuel départ à la retraite de Miyamoto. Le développeur a déjà déclaré que Nintendo "ne changera pas" après son départ car "les membres de l'équipe de direction, les créateurs au sein de l'entreprise et les créateurs de Mario ont tous la même idée de ce que signifie être Nintendo".Miyamoto a été l'une des personnalités les plus en vue de l'année écoulée en raison de la sortie de Super Mario Bros : The Movie et de l'annonce du film en prise de vue réelle The Legend of Zelda que Nintendo développe en collaboration avec Sony Pictures Entertainment et le réalisateur Wes Ball.Le célèbre développeur de jeux vidéo a également fait quelques allusions à de futurs films Nintendo et a remercié Charles Martinet, le doubleur de Mario, pour ses années de travail.On reconnaît un jeu Nintendo non seulement à ses sensations - le balancement satisfaisant de l'épée de Link dans les jeux Zelda, le poids du saut de Mario - mais aussi à son apparence. Ils sont lumineux, énergiques, pleins de caractère. Dans Splatoon, la série à succès la plus récente du fabricant de jeux, le jeu de tir est réimaginé sous la forme d'équipes de calamars transformés qui éclaboussent les arènes de peinture brillante. La casquette rouge et la salopette bleue de Mario, conçues à l'origine pour créer un personnage reconnaissable avec seulement quelques pixels pour le jeu d'arcade Donkey Kong de 1981, sont désormais une signature stylistique - le logo de Nintendo est de la même nuance de rouge. Dans les grands magasins japonais, une douzaine de personnages colorés vous fixent sur des tonnes de marchandises : ustensiles de cuisine Animal Crossing, gants Super Mario, portefeuilles et cravates Zelda, vases Pikmin.À côté de l'explosion de couleurs qui caractérise ses jeux les plus célèbres, le siège social de Nintendo est étonnamment fade : deux bâtiments blancs de taille moyenne situés à proximité immédiate, à une demi-heure de marche de la gare centrale de Kyoto, avec un logo Nintendo gris à l'extérieur de chacun d'entre eux. Un petit panier de peluches Mario posé sur le bureau de la réceptionniste est le seul indice de ce qui est fabriqué dans ce bâtiment. Les choses sont peut-être plus intéressantes à l'étage, mais c'est un mystère pour tous ceux qui ne travaillent pas ici. Comme on me le dit fermement mais poliment lorsque je demande s'il y a une possibilité de visite, personne ne va là-haut.Je suis ici pour rencontrer Shigeru Miyamoto, le concepteur de jeux le plus influent au monde. C'est Miyamoto qui a conçu le premier Mario pixelisé et les jeux dans lesquels il a joué. Il est surtout connu pour avoir créé Mario, mais il est également à l'origine de plusieurs autres jeux à succès de Nintendo, notamment The Legend of Zelda, dont le dernier épisode vient de figurer en tête de nombreuses listes de jeux de l'année 2023. Il a participé à la conception de toutes les consoles de la société, de la Famicom de 1983 (connue hors du Japon sous le nom de Nintendo Entertainment System) à la dernière, la Nintendo Switch, qui s'est vendue à 130 millions d'exemplaires. Depuis 1977, date à laquelle Miyamoto a rejoint l'entreprise, Nintendo a vendu plus d'un milliard d'exemplaires de jeux mettant en scène ses créations. Il est l'architecte de plusieurs générations de rêves d'enfants.Miyamoto est souvent considéré comme le Spielberg des jeux et Nintendo comme le Pixar du jeu, mais il n'aime pas ces comparaisons. "Miyamoto est Miyamoto et Nintendo est Nintendo", a-t-il déclaré lors d'une interview en février 2023. Comme la plupart des fans de Nintendo, j'ai tendance à l'imaginer avec le large sourire irrésistible qu'il arbore sur les scènes d'innombrables conventions de jeux et dans les vidéos promotionnelles. Mais depuis une dizaine d'années, il s'est éloigné des projecteurs ; il ne donne pas souvent d'interviews et notre rencontre d'aujourd'hui a pris plus d'un an à se mettre en place. Au vu de la façon dont les autres créateurs de Nintendo que j'ai interviewés au fil des ans parlent de lui, on a l'impression qu'il s'agit d'un aîné créatif vénéré, prêt à porter un jugement ou à faire de rares éloges, ce qui est plus intimidant que l'image souriante que l'on voit sur scène.En personne, Miyamoto est accueillant et enthousiaste, bien que plus réservé que ce à quoi on pourrait s'attendre de la part du concepteur de jeux le plus célèbre au monde. Il n'aime pas les projecteurs. Après sa séance photo, où il pose avec enthousiasme avec une peluche Mario, il me confie qu'il n'a jamais vraiment aimé être devant une caméra, malgré son talent pour se produire devant elle. Vêtu d'un T-shirt Mario sous un blazer noir, il me rejoint dans une salle de réunion sans relief au siège de Nintendo à Kyoto, entouré de pas moins de trois responsables des relations publiques de Nintendo de différentes régions, dont la plupart semblent plutôt étonnés de se trouver près de lui. Quelques jours après son 71e anniversaire, Miyamoto est d'humeur réfléchie. "Si vous me demandez de parler de mes débuts, cela va durer longtemps", prévient-il lorsque je lui demande de me raconter ses premières années au sein de l'entreprise. Miyamoto a étudié le design industriel à l'école supérieure d'art de Kanazawa dans les années 1970, après avoir rêvé, lorsqu'il était écolier gribouilleur, de dessiner des mangas pour gagner sa vie. "Beaucoup de mes camarades de classe travaillaient dans l'automobile ou l'électronique, se souvient-il, mais je voulais faire quelque chose d'étrange, d'intéressant, et c'est ainsi que j'ai découvert Nintendo.Dans les années 1970, Nintendo est dirigée par le formidable homme d'affaires Hiroshi Yamauchi, arrière-petit-fils du fondateur Fusajiro Yamauchi, qui est en train de transformer l'entreprise d'un fabricant de cartes à jouer en un fabricant de jouets électroniques. Miyamoto a été embauché à l'aube de l'ère des jeux vidéo. "L'année suivant mon arrivée, Space Invaders a connu un énorme succès. Lorsque j'étais étudiant, je passais beaucoup de temps dans les salles d'arcade à jouer à des jeux, et je m'y intéressais donc beaucoup", se souvient-il. "Deux ou trois ans plus tard, on m'a donné ma chance. J'ai réussi à créer Donkey Kong, puis la conception de jeux est devenue mon véritable métier.Donkey Kong a été un énorme succès mondial dans les salles d'arcade, introduisant deux personnages qui sont encore instantanément reconnaissables aujourd'hui : le gorille titulaire et son ennemi juré, Jumpman, aujourd'hui connu sous le nom de Mario. Ce jeu est devenu la plateforme de la transformation de Nintendo en un géant international du jeu vidéo, comme il l'est aujourd'hui. Lorsque la Famicom est sortie aux États-Unis en 1985, elle a été présentée en même temps que le premier jeu Super Mario Bros, que Miyamoto avait conçu sur du papier millimétré avec son collègue Takashi Tezuka. Lorsque la Super Famicom (Super Nintendo Entertainment System) est sortie en 1992, Nintendo était la première société de jeux vidéo au monde et Miyamoto le premier concepteur de jeux vidéo au monde.Donkey Kong a été un énorme succès mondial dans les salles d'arcade, introduisant deux personnages qui sont encore instantanément reconnaissables aujourd'hui : le gorille titulaire et son ennemi juré, Jumpman, aujourd'hui connu sous le nom de Mario. Ce jeu est devenu la plateforme de la transformation de Nintendo en un géant international du jeu vidéo, comme il l'est aujourd'hui. Lorsque la Famicom est sortie aux États-Unis en 1985, elle a été présentée en même temps que le premier jeu Super Mario Bros, que Miyamoto avait conçu sur du papier millimétré avec son collègue Takashi Tezuka. Lorsque la Super Famicom (Super Nintendo Entertainment System) est sortie en 1992, Nintendo était la première société de jeux vidéo au monde et Miyamoto le premier concepteur de jeux vidéo au monde.Nintendo est réputé pour son souci du détail. Là où d'autres sociétés de jeux vidéo sortent leurs jeux à la va-vite pour satisfaire leurs actionnaires, Nintendo a toujours été heureux de prendre son temps. Un nouveau jeu Mario ou Zelda ne sort que tous les cinq ans, mais lorsqu'ils arrivent, ils ont tendance à être excellents. Et comme le souligne Miyamoto, il est possible de vendre un excellent jeu pour toujours : le jeu original Super Mario Bros de 1985 a été réédité plusieurs fois et s'est vendu à plus de 60 millions d'exemplaires. Vous pouvez toujours y jouer sur Switch.La nouveauté est un moteur puissant pour Miyamoto. Il s'anime particulièrement lorsqu'il évoque les grands moments de l'histoire de Nintendo. Pourtant, tout au long de ses 45 années passées au sein de l'entreprise, il n'a cessé d'aller de l'avant. Depuis une dizaine d'années, il s'implique davantage dans les activités de Nintendo en dehors des jeux vidéo, qu'il s'agisse des parcs à thème Super Nintendo World d'Universal Studios ou du film Super Mario Bros Movie d'Illumination, qui a connu un énorme succès cette année. "Aujourd'hui, je ne me considère pas comme un concepteur de jeux", explique-t-il. "Je cherche à trouver des opportunités uniques pour Nintendo. La façon dont les choses fonctionnent ici est que, plus que d'avoir un plan et de le suivre, nous rencontrons certaines choses et, à partir de là, nous essayons de trouver notre propre voie. Les films, les parcs d'attractions, je suis impatient de voir quel genre de choses organiques en résulteront... Je suis encore très nouveau dans l'industrie [du cinéma] et j'apprends encore, mais j'essaie de lire beaucoup de scénarios ces jours-ci et d'apprendre comment ils sont développés, pour voir comment nous pouvons créer des films Nintendo uniques."Miyamoto a confié à d'autres le développement des séries de jeux qui l'ont rendu célèbre, même s'il continue de superviser un grand nombre de jeux chez Nintendo, en particulier au stade des idées. Le développement chez Nintendo est désormais intergénérationnel, les personnes qui ont grandi avec Mario, Zelda ou Animal Crossing travaillant aujourd'hui sur ces jeux aux côtés de leurs concepteurs d'origine : très peu de grands esprits de Nintendo sont passés à autre chose. Lorsque j'ai parlé à Shinya Takahashi, un autre créateur de longue date de Nintendo, en 2019, il m'a donné l'impression qu'à l'époque, le rôle de Miyamoto consistait essentiellement à porter un jugement sur les nouveaux prototypes. "Il n'est pas impliqué dans les moindres détails du développement, mais il supervise des projets entiers et identifie les problèmes majeurs : Cette partie est mauvaise, cette partie est mauvaise, CETTE partie est mauvaise", me dit-il en souriant. "S'il dit que quelque chose est bon, c'est rare. En fait, c'est quelqu'un de timide ; même lorsqu'il pense que quelque chose est bien fait, il ne le dit pas souvent à quelqu'un directement.Je ne fais pas beaucoup d'éloges. Je m'en suis rendu compte en lisant cette interview", confirme Miyamoto. "Cela dit, je pense que travailler ensemble sur le prochain projet est le plus grand éloge que je puisse faire. Quel genre d'idées mérite donc son appréciation ? "Des choses auxquelles les autres n'ont même pas pensé, que personne d'autre ne poursuit. Des idées nouvelles", dit-il rapidement. "Ces idées valent la peine d'être approfondies pour voir si elles fonctionneront ou non.Lorsque Miyamoto a commencé à travailler pour Nintendo, les jeux vidéo n'étaient pas encore définis. Les salles d'arcade et les premières consoles de salon esquissaient les premières versions de ce qui deviendrait possible avec les mondes virtuels. En 2023, la plupart des habitants de la planète jouent à des jeux vidéo, et les frontières de ce qui constitue un jeu deviennent à nouveau poreuses. Le monde de l'entreprise empiète sur les univers de jeu que les joueurs habitent depuis longtemps, en les rebaptisant "métavers". Tout, du shopping à l'apprentissage des langues en passant par la course à pied, est transformé en jeu par le biais d'applications."Même les grands-pères comme moi savent ce que sont les jeux aujourd'hui", déclare Miyamoto. "De nos jours, il est très courant d'utiliser des PC et des smartphones, ils sont utilisés comme l'étaient autrefois le papier et le crayon. La frontière du jeu vidéo est de moins en moins figée. Les gens comprennent et acceptent de plus en plus le terme."Je pense que je connais déjà la réponse de Miyamoto lorsque je lui demande s'il est tenté de prendre sa retraite. Bien sûr, il n'en a pas l'intention, car il aime toujours ce qu'il fait. "Plus qu'à la retraite, je pense au jour où je tomberai", dit-il en souriant. "À notre époque, il faut penser aux choses sur une période de cinq ans, alors je me demande à qui je pourrais transmettre mes connaissances, au cas où quelque chose arriverait."Je suis très reconnaissant de voir qu'il y a autant d'énergie autour des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Ce sont des choses qui sont déjà sorties dans le monde... elles ont été cultivées par d'autres, d'autres personnes les ont élevées, les ont aidées à grandir, donc en ce sens, je ne me sens plus trop propriétaire d'elles".Mario, Link et ses autres créations ont peut-être pris leur envol, à l'intérieur comme à l'extérieur des murs de Nintendo. Mais Shigeru Miyamoto est toujours synonyme de l'entreprise et de son approche ludique des jeux (et de la vie). Même s'il prenait sa retraite, personne n'oublierait son influence, même s'il ne voit pas les choses de cette façon. "Il y a une scène dans Iron Man où le président se rend dans sa propre entreprise et où le gardien ne le laisse pas entrer, et où il montre le portrait et dit : "C'est moi ! "Mais j'espère vraiment que les équipes avec lesquelles je travaille, au moins, se souviendront de moi comme du créateur de ces choses !https://www.theguardian.com/culture/2023/dec/30/nintendo-shigeru-miyamoto-interview-mario-zelda-switch-pikmin-splatoon