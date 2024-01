Qui le possède ? Vous en êtes content ? Je l'ai testé hier, assez de batterie pour un 80m2 (25min autonomie).Les défauts pour moi : 4h pour le charger .... il faut vider 2 fois le réservoir d'eaux sales pour un 80m2 et remplir 2/3fois le réservoir d'eaux propre.Et remplir et vider les deux réservoirs à la fin après le nettoyage auto, un peu chiant donc niveau entretien ...A part ça, il nettoie super bien et léger. Acheté 240€+ un petit livre sur le Japon 40€ quand même

posted the 01/05/2024 at 05:51 AM by ioop