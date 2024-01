La Switch 2 sortira cette année et sera une révision plutôt qu'une nouvelle console, selon un analyste.Selon le Dr Serkan Toto, PDG de la société de conseil japonaise Kantan Games, Nintendo lancera la Switch 2 en 2024 et il s'agira d'une version améliorée de la console plutôt que d'une machine entièrement nouvelle et différente.La Nintendo Switch a été lancée en 2017, et 2024 marque les sept ans de son lancement. Un cycle de vie inhabituellement long pour une console, au vu des précédents. Pour l'analyste et médecin Serkan Toto, PDG du cabinet de conseil japonais Kantan Games, Nintendo lancera la Switch 2 en 2024.La Nintendo Switch 2 sortira en 2024 selon un analyste : premiers détailsDans un éditorial de GamesIndustry.biz où plusieurs professionnels du secteur donnent leur avis sur l'état de l'industrie du jeu vidéo, le Dr Serkan Toto n'a pas mâché ses mots concernant l'avenir de la Nintendo Switch. "La Nintendo Switch 2 sortira en 2024 au prix de 400 dollars", affirme l'expert dans cet éditorial.Ce n'est pas la première fois que cet analyste affirme que nous verrons la Switch 2 en 2024 ; à la mi-2023, il a dit la même chose et s'est basé sur un fait avéré : bien que les prévisions de ventes de la Switch soient inhabituellement fortes pour une plateforme entrant dans sa septième année, le seul moyen de revigorer les chiffres serait de lancer une nouvelle console.Selon le Dr Toto, Nintendo sauterait également dans le train des jeux à soixante-dix dollars, même si cette augmentation de prix a entraîné une baisse globale des ventes. Enfin, Toto affirme également que "la prochaine console de Nintendo est plus susceptible d'être une itération qu'une révolution et sera très similaire à la Switch que nous connaissons déjà". En d'autres termes : considérez les précédents et la transition de la Game Boy à la Game Boy Color et à la Game Boy Advance, de la Nintendo DS à la Nintendo 3DS ou de la Wii à la Wii U.https://www.gamesindustry.biz/new-hardware-more-layoffs-ai-in-game-dev-analyst-predictions-for-2024