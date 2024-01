Avant lui, seule l’intelligence artificielle avait réussi cette prouesse.Malgré ses 40 ans d’existence, Tetris reste un jeu encore très joué et, de surcroît, par de très bons joueurs. Mais la performance de Blue Scuti, un jeune garçon âgé de 13 ans, vient peut-être de dépasser tout ce qui a été fait auparavant. En effet, il a “battu” le jeu Tetris sur la console NES.Le jeu Tetris sur NES sorti en 1990 était réputé “imbattable” et on entend par cela qu’il faut faire carrément crasher le jeu. Mais selon les joueurs les plus expérimentés, une fois qu’on arrive au niveau 29, les pièces tombent trop vite. Seule une IA avait réussi à “battre” Tetris sur NES.Blue Scuti a ainsi changé la donne après presque 40 minutes de jeu intense comme il le montre dans sa vidéo postée sur sa chaîne YouTube.“Mes mains me picotent, je ne sens pas mes mains”, dit-il, visiblement ému.La stratégie gagnante de Blue Scuti reprend des techniques dites de l’hypertapping et du rolling. Cette méthode a été inventée par de jeunes joueurs ces dernières années et s’est imposée comme la plus efficace. Pour résumer grossièrement, les joueurs manipulent la manette NES par le dessous tout en faisant rouler leurs doigts pour accélérer les mouvements.