Connaissez vous une ia fiable qui permet de resumer un livre de manière détaillée.



Et deuxième chose, je n’aime pas lire. Est ce possible de faire lire le livre à haute voix



J’ai deux livres a lire pour le boulot en anglais d’ailleurs.



Donc si en plus ya moyen de tout traduire en fr et de faire un super résumé en français.



Si vous avez des astuces merci



C’est assez technique comme livre, du coaching etc …



Je peux me procurer les livres sur amazon en pdf



En congé ce soir mais il y aura du taf quand même hors boulot …