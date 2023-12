Après le dernier épisode de la deuxième saison, il a été annoncé que l'adaptation animée du manga écrit et illustré par Gege Akutami, "Jujutsu Kaisen", aurait une nouvelle suite intitulée "Jujutsu Kaisen : Culling Game Arc". Bien qu'il soit mentionné que la production se poursuit dans les studios MAPPA, aucun détail sur une date de sortie n'a été révélé.Il convient de noter qu’elle n’est pas encore officiellement qualifiée de « troisième saison », mais seulement de « suite », donc, bien que faible, il y a toujours la possibilité qu’il s’agisse d’une saison d’OVA ou d’un film. Pour une raison quelconque, les maisons de production aiment laisser ces détails non spécifiés afin de créer une attente.Que dire de cette saison 2 à part que c'était de la folie ?

Like

Who likes this ?

posted the 12/28/2023 at 07:44 PM by psp