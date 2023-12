Dragon Ball Raging Blast 3 Project : Treevax dévoile son projet en vidéo, ça fait mal !Un passionné se donne corps et âme dans un projet pour bousculer un brin Bandai Namco.Dans les années 2010, un petit frenchy, connu sous le nom de Treevax, se lance dans un projet fou : concevoir un cahier des charges pour montrer à Bandai Namco ce que les fans de Dragon Ball rêvent d’avoir sur consoles et PC. Son objectif premier était donc d’amener à la firme nippone un souhait, en se faisant entendre grâce à la communauté. Champagne, en 2012, il a eu l’opportunité de rencontrer des producteurs et développeurs pour leur dévoiler le « Dragon Ball Raging Blast 3 Fanwish Project ». Personnages, stages, menus, interfaces… tout y passe !Comme son but était atteint, il a donc laissé dormir son ébauche. Sauf que, en secret, notre ami planchait sur une vidéo de gameplay pour exhiber quelque chose de plus concret aux yeux de tous. Décembre 2023, notre cher Treevax partage quelques phases in-game pour faire saliver les aficionados du monde entier, et ça fonctionne. En seulement quelques heures, il a franchi la barre des 100 000 vues.Nous vous partageons donc ces quelques secondes qui lui ont pris 7 ans. Oui, vous avez bien lu, il a mis 7 ans pour créer cette séquence de 5 minutes qui a de quoi titiller. Chose à prendre en compte, il ne s’agit pas d’un jeu, ni d’une démo, mais d’une « animation » qui a été réalisée image par image ; oui, le travail est titanesque. De ce que nous pouvons en voir, il s’est basé sur des moments marquants de la franchise pour apporter un brin de fidélité dans une production qui ne verra jamais le jour. Nous vous laissons donc le plaisir de découvrir tout cela en notre compagnie, et espérons que Bandai Namco jette tout de même un œil sur cette folie pour s’en inspirer dans les futurs jeux Dragon Ball. En attendant, bravo à Treevax de nous faire rêver !