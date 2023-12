Qu'on comprend pas pourquoi tous le monde meurt sauf la black gay mais ce fut un retour triomphale de la franchise avec Scream 5 et le succès a continué avec Scream 6 eeeeeeet pourtant, il semblerait que la série soit bien partie pour étre de nouveau enterré!!Et pour cause l'actrice principaleSon crime ? avoir juste eu une pensé pour les 20.000 Palestiniens sur son compte Insta. Et pourtant elle a aussi compatit avec les 1400 victimes juifs en Palestine occupé.Et un malheur n'arrivant pas seul, le second rôleC'est arrivée juste après le licenciement de la première. On pense que c'est pour apporté son soutient a Melissa mais il semblerait enfaite qu'elle avait prit sa décision bien avant le conflit en Palestine.: les deux actrices principales qui portait Scream ne sont plus la. Et donc...retour de Neve Campbell ?: l'actrice avait refusé Scream 6 car elle avait considéré que son salaire n'était pas a la hauteur. Ce qui n'a pas empêché le 6 de cartonné. Elle pourrait donc bien revenir mais pourrait se montré encore plus gourmande (financièrement hein!) a juste titre vu que les deux jeunes sont partis. Pour le studio il y a ce point mais aussi le fait de faire du neuf avec du vieux.J'imagine Scream 7:On prétexte que ghostface a tué les soeurs Sam et Tara (Jenna/Melissa) et il s'avère que le tueur est...Sidney (Neve)